Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend im Minusbereich

Netflix im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 1.186,93 USD.

Die Netflix-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1.186,93 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.178,00 USD ab. Bei 1.206,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 573.400 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 1.340,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 12,97 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 677,88 USD am 18.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,89 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.253,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 9,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,29 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

