Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Netflix

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 1.219,93 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 1.219,93 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 1.216,65 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.220,82 USD. Bisher wurden heute 423.632 Netflix-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 9,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 79,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent auf 11,12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

