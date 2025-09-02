NIO Aktie News: NIO gibt am Mittwochabend deutlich nach

Aktie im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Minus bei 6,22 USD.

Die NIO-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 5,5 Prozent auf 6,22 USD nach. Die NIO-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,04 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.811.205 NIO-Aktien.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,93 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,33 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 02.09.2025. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 90,65 Prozent auf 2,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 09.09.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --7,505 CNY je NIO-Aktie.

