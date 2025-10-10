NIO Aktie News: NIO wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 7,28 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,28 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 7,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,40 USD. Zuletzt wurden via New York 1.338.697 NIO-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 9,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,45 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.
NIO gewährte am 02.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden
Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen