DAX24.587 -0,1%Est505.617 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.071 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,66 -2,4%Gold3.981 +0,1%
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
NIO im Fokus

NIO Aktie News: NIO wird am Nachmittag ausgebremst

10.10.25 16:09 Uhr
NIO Aktie News: NIO wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 7,28 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
6,37 EUR 0,02 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,28 USD. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 7,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,40 USD. Zuletzt wurden via New York 1.338.697 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD an. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 9,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,45 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

NIO gewährte am 02.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,062 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Analystenwetten auf die NIO-Aktie gehen auf: Rekordauslieferungen im September und Quartal

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
