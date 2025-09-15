DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,52 +1,6%Gold3.690 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

NIO Aktie News: NIO bricht am Dienstagabend nach oben aus

16.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von NIO zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,6 Prozent auf 7,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,88 EUR 0,32 EUR 5,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 8,6 Prozent auf 7,05 USD. Bei 7,05 USD markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,59 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.705.556 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 7,79 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 57,06 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen.

Die NIO-Bilanz für Q3 2025 wird am 19.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -7,199 CNY je Aktie in den NIO-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Bildquellen: Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
mehr Analysen