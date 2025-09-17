NIO Aktie News: NIO am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von NIO. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 7,42 USD ab.

Das Papier von NIO befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 7,42 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 7,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,25 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 6.605.991 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (3,03 USD). Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 59,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NIO-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete NIO 0,000 USD aus.

Am 02.09.2025 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 2,41 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von NIO wird am 19.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NIO-Verlust in Höhe von -7,172 CNY je Aktie aus.

