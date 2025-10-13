Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 103,86 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 103,86 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 103,72 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 688.873 Novartis-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,91 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,95 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

