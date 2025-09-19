Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 97,44 CHF ab.
Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 97,44 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,39 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,62 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.881 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 104,62 CHF markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 7,37 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie.
Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 USD je Novartis-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
