Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Freitagvormittag fester
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 96,93 CHF.
Um 09:07 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 96,93 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 97,06 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,72 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 890.762 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 7,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 16,33 Prozent sinken.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie aus.
Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11,32 Mrd. CHF eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
