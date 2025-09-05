Novavax Aktie News: Novavax verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 7,69 USD.

Die Novavax-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 7,69 USD. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 7,65 USD. Bei 7,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 149.279 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,22 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit Abgaben von 34,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Novavax veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novavax mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,42 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

