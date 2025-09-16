NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochabend mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 170,39 USD nach.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,6 Prozent auf 170,39 USD ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 169,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 172,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.196.334 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 184,46 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,26 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 86,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,16 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 200,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

