NXP Semiconductors Aktie News: S&P 500 Aktie NXP Semiconductors fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 229,19 USD abwärts.
Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 229,19 USD. Die NXP Semiconductors-Aktie sank bis auf 227,29 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,31 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.185 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (257,26 USD) erklomm das Papier am 31.08.2024. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 12,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,09 USD am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.
Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,27 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 21.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,93 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,13 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 02.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,78 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
