NYSE-Handel S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Index-Bewegung

Der S&P 500 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,57 Prozent auf 4.756,59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 40,097 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,342 Prozent auf 4.767,47 Punkte an der Kurstafel, nach 4.783,83 Punkten am Vortag.

Bei 4.751,88 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 4.782,34 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Stand von 4.719,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.373,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 3.999,09 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,290 Prozent zu. Bei 4.802,40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten erreicht.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell SVB Financial Group (+ 18,75 Prozent auf 0,19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,14 Prozent auf 157,02 USD), O Reilly Automotive (+ 4,31 Prozent auf 994,12 USD), Western Digital (+ 3,59 Prozent auf 51,80 USD) und AutoZone (+ 3,24 Prozent auf 2.652,24 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil First Republic Bank (-14,63 Prozent auf 0,09 USD), Boeing (-8,00 Prozent auf 200,28 USD), Leggett Platt (-7,82 Prozent auf 23,45 USD), Under Armour (-6,88 Prozent auf 7,38 USD) und Under Armour (-6,58 Prozent auf 7,10 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.011.692 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,643 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 117,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net