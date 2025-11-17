DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verbilligt sich am Nachmittag

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 46,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
40,32 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ON Semiconductor befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 46,87 USD ab. Bei 46,45 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.028 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 37,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 31,05 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 33,75 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.11.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.02.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

