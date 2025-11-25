ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 47,65 USD zu.
Um 15:53 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 47,65 USD. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 47,86 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 47,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 215.193 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 36,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 53,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
