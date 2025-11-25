ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zeigt sich am Abend fester

So entwickelt sich ON Semiconductor

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 48,09 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 48,09 USD zu. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,71 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 47,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 929.621 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,52 USD erreichte der Titel am 03.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 54,96 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.

Am 03.11.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD im Vergleich zu 1,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,33 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

