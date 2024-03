Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus

Index-Performance im Fokus

Der LUS-DAX bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel

Um 09:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent höher bei 17.701,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17.723,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.685,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 06.02.2024, einen Stand von 17.035,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, lag der LUS-DAX bei 16.628,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, stand der LUS-DAX bei 15.639,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,72 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18.633,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 4,26 Prozent auf 100,65 EUR), BASF (+ 1,45 Prozent auf 47,94 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,10 Prozent auf 26,61 EUR), Henkel vz (+ 0,83 Prozent auf 70,20 EUR) und Bayer (+ 0,64 Prozent auf 26,12 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,07 Prozent auf 40,00 EUR), Rheinmetall (-1,22 Prozent auf 429,20 EUR), Deutsche Bank (-0,85 Prozent auf 12,52 EUR), Fresenius SE (-0,82 Prozent auf 25,43 EUR) und Daimler Truck (-0,81 Prozent auf 42,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.023.089 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,521 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net