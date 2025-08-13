OTS: Infineon Technologies AG / Infineon schließt Übernahme des ...
Infineon schließt Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von
Marvell erfolgreich ab (FOTO)
München (ots) - - Zukauf stärkt Position im Bereich der softwaredefinierten
Fahrzeuge und baut Spitzenstellung bei Halbleitern für Automobilanwendungen
insgesamt aus
- Zusätzliche Wachstumschancen bieten Anwendungen im Bereich physischer KI, wie
humanoide Roboter
- Erhebliches Wachstumspotenzial durch Design-Win-Pipeline von rund 4 Milliarden
US-Dollar bis 2030
Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts
von Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) abgeschlossen. Die
Transaktionsvereinbarung war bereits im April 2025 bekannt gegeben worden und
alle notwendigen behördlichen Genehmigungen wurden zwischenzeitlich erteilt. Mit
der Übernahme stärkt Infineon die Systemkompetenz für softwaredefinierte
Fahrzeuge und baut die führende Position im Bereich der Mikrocontroller für
Automobilanwendungen weiter aus.
"Mit der Transaktion stärken wir unsere führende Position im Bereich der
Automotive-Halbleiter und bekräftigen unsere Strategie des profitablen
Wachstums", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Gemeinsam
mit unseren Kunden und Partnern und mit einem noch umfassenderen Portfolio
treiben wir den Wandel zum softwaredefinierten Fahrzeug voran. Darüber hinaus
eröffnet uns die Übernahme neue Möglichkeiten im Bereich physischer KI, wie
humanoide Roboter. Wir freuen uns, mehrere hundert hochqualifizierte und
motivierte Mitarbeiter im Infineon-Team zu begrüßen und die Ethernet-Technologie
in neue Dimensionen zu führen."
Ethernet ist eine Schlüsseltechnologie für die Kommunikation mit geringer Latenz
und hoher Bandbreite. Die Technologie überträgt schnell und zuverlässig große
Datenmengen zwischen Komponenten wie Mikrocontrollern, Prozessoren und Sensoren.
Damit ist sie für softwaredefinierte Fahrzeuge unverzichtbar und hat darüber
hinaus erhebliches Potenzial in angrenzenden Anwendungsbereichen wie humanoide
Roboter. Durch die Transaktion kann Infineon die Stärken des
Automotive-Ethernet-Portfolios von Marvell mit der eigenen Mikrocontroller- und
Systemkompetenz kombinieren und damit Kunden noch umfassendere Lösungen
anbieten.
"Wir sind unglaublich stolz auf das, was unser Team mit dem Aufbau eines
Weltklasse-Automotive-Ethernet-Geschäfts erreicht hat", sagt Matt Murphy,
Chairman und CEO von Marvell. "Durch unermüdlichen Innovationsgeist und enge
Partnerschaften in der gesamten Automobilbranche hat das Team eine führende
Position in diesem wichtigen Technologiebereich errungen. Infineon ist das
richtige Unternehmen, um das Geschäft nun auf die nächste Stufe zu heben: Mit
den nötigen Skalenvorteilen, einem breiten Portfolio sowie einem weiten
Kundenkreis kann es das volle Potenzial ausschöpfen. Wir sind zuversichtlich,
dass dieser Schritt spannende Möglichkeiten für weiteres Wachstum schafft, und
wir freuen uns darauf, das Team als Teil von Infineon wachsen zu sehen."
Ethernet-Konnektivitätslösungen sind für softwaredefinierte Fahrzeuge von
entscheidender Bedeutung, da sie das Rückgrat der Kommunikation für
E/E-Architekturen darstellen. Das Brightlane(TM) Automotive-Ethernet-Portfolio
von Marvell, das PHY-Transceiver, Switches und Bridges umfasst, bietet
hochleistungsfähige Netzwerkfunktionen, die Datenraten von 100 Mbit/s bis 10
Gbit/s unterstützen und die notwendigen Sicherheitsfunktionen für aktuelle und
zukünftige Fahrzeugnetzwerke bereitstellen.
Die Design-Win-Pipeline des Unternehmens in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar
bis 2030 und die starke Innovations-Roadmap bieten ein erhebliches Potenzial für
künftiges Umsatzwachstum. Im Kalenderjahr 2025 wird das Unternehmen
voraussichtlich einen Umsatz von 225 bis 250 Millionen US-Dollar mit einer
Bruttomarge von rund 60 Prozent erzielen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 2,5
Milliarden US-Dollar. Infineon finanziert die Übernahme durch eine Kombination
aus vorhandenen liquiden Mitteln und zusätzlichem Fremdkapital. Das Unternehmen
hat die Finanzierung der Übernahme durch Banken sichergestellt.
Infineon will das neu erworbene Ethernet-Geschäft durch Innovationen und deren
schnelle Umsetzung in Kundennutzen weiter ausbauen. Die gesamte
Ethernet-Kompetenz wird dafür im neu geschaffenen Geschäftsbereich "Ethernet
Solutions" innerhalb des Automotive-Segments von Infineon gebündelt. Die
Akquisition wird die bereits starke Präsenz von Infineon in den USA,
einschließlich umfangreicher Aktivitäten in Forschung und Entwicklung, weiter
stärken.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von
Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit
seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und
Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte
(Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen
Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol
"IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol
"IFNNY" notiert.
Medienkontakt:
Infineon Technologies AG
Andre Tauber
+49 89 343 6705
mailto:andre.tauber@infineon.com
