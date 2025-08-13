OTS: Infineon Technologies AG / Infineon schließt Übernahme des ...

Werte in diesem Artikel

Infineon schließt Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von

Marvell erfolgreich ab (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

München (ots) - - Zukauf stärkt Position im Bereich der softwaredefinierten

Fahrzeuge und baut Spitzenstellung bei Halbleitern für Automobilanwendungen

insgesamt aus

- Zusätzliche Wachstumschancen bieten Anwendungen im Bereich physischer KI, wie

humanoide Roboter

- Erhebliches Wachstumspotenzial durch Design-Win-Pipeline von rund 4 Milliarden

Wer­bung Wer­bung

US-Dollar bis 2030

Die Infineon Technologies AG hat die Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts

von Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) abgeschlossen. Die

Transaktionsvereinbarung war bereits im April 2025 bekannt gegeben worden und

alle notwendigen behördlichen Genehmigungen wurden zwischenzeitlich erteilt. Mit

der Übernahme stärkt Infineon die Systemkompetenz für softwaredefinierte

Wer­bung Wer­bung

Fahrzeuge und baut die führende Position im Bereich der Mikrocontroller für

Automobilanwendungen weiter aus.

"Mit der Transaktion stärken wir unsere führende Position im Bereich der

Automotive-Halbleiter und bekräftigen unsere Strategie des profitablen

Wachstums", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Gemeinsam

mit unseren Kunden und Partnern und mit einem noch umfassenderen Portfolio

treiben wir den Wandel zum softwaredefinierten Fahrzeug voran. Darüber hinaus

eröffnet uns die Übernahme neue Möglichkeiten im Bereich physischer KI, wie

humanoide Roboter. Wir freuen uns, mehrere hundert hochqualifizierte und

motivierte Mitarbeiter im Infineon-Team zu begrüßen und die Ethernet-Technologie

in neue Dimensionen zu führen."

Ethernet ist eine Schlüsseltechnologie für die Kommunikation mit geringer Latenz

und hoher Bandbreite. Die Technologie überträgt schnell und zuverlässig große

Datenmengen zwischen Komponenten wie Mikrocontrollern, Prozessoren und Sensoren.

Damit ist sie für softwaredefinierte Fahrzeuge unverzichtbar und hat darüber

hinaus erhebliches Potenzial in angrenzenden Anwendungsbereichen wie humanoide

Roboter. Durch die Transaktion kann Infineon die Stärken des

Automotive-Ethernet-Portfolios von Marvell mit der eigenen Mikrocontroller- und

Systemkompetenz kombinieren und damit Kunden noch umfassendere Lösungen

anbieten.

"Wir sind unglaublich stolz auf das, was unser Team mit dem Aufbau eines

Weltklasse-Automotive-Ethernet-Geschäfts erreicht hat", sagt Matt Murphy,

Chairman und CEO von Marvell. "Durch unermüdlichen Innovationsgeist und enge

Partnerschaften in der gesamten Automobilbranche hat das Team eine führende

Position in diesem wichtigen Technologiebereich errungen. Infineon ist das

richtige Unternehmen, um das Geschäft nun auf die nächste Stufe zu heben: Mit

den nötigen Skalenvorteilen, einem breiten Portfolio sowie einem weiten

Kundenkreis kann es das volle Potenzial ausschöpfen. Wir sind zuversichtlich,

dass dieser Schritt spannende Möglichkeiten für weiteres Wachstum schafft, und

wir freuen uns darauf, das Team als Teil von Infineon wachsen zu sehen."

Ethernet-Konnektivitätslösungen sind für softwaredefinierte Fahrzeuge von

entscheidender Bedeutung, da sie das Rückgrat der Kommunikation für

E/E-Architekturen darstellen. Das Brightlane(TM) Automotive-Ethernet-Portfolio

von Marvell, das PHY-Transceiver, Switches und Bridges umfasst, bietet

hochleistungsfähige Netzwerkfunktionen, die Datenraten von 100 Mbit/s bis 10

Gbit/s unterstützen und die notwendigen Sicherheitsfunktionen für aktuelle und

zukünftige Fahrzeugnetzwerke bereitstellen.

Die Design-Win-Pipeline des Unternehmens in Höhe von rund 4 Milliarden US-Dollar

bis 2030 und die starke Innovations-Roadmap bieten ein erhebliches Potenzial für

künftiges Umsatzwachstum. Im Kalenderjahr 2025 wird das Unternehmen

voraussichtlich einen Umsatz von 225 bis 250 Millionen US-Dollar mit einer

Bruttomarge von rund 60 Prozent erzielen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 2,5

Milliarden US-Dollar. Infineon finanziert die Übernahme durch eine Kombination

aus vorhandenen liquiden Mitteln und zusätzlichem Fremdkapital. Das Unternehmen

hat die Finanzierung der Übernahme durch Banken sichergestellt.

Infineon will das neu erworbene Ethernet-Geschäft durch Innovationen und deren

schnelle Umsetzung in Kundennutzen weiter ausbauen. Die gesamte

Ethernet-Kompetenz wird dafür im neu geschaffenen Geschäftsbereich "Ethernet

Solutions" innerhalb des Automotive-Segments von Infineon gebündelt. Die

Akquisition wird die bereits starke Präsenz von Infineon in den USA,

einschließlich umfangreicher Aktivitäten in Forschung und Entwicklung, weiter

stärken.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von

Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit

seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und

Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte

(Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen

Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol

"IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol

"IFNNY" notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie online unter http://www.infineon.com/presse

Follow us: X (https://twitter.com/Infineon) - Facebook

(https://www.facebook.com/Infineon) - LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/)

Medienkontakt:

Infineon Technologies AG

Andre Tauber

+49 89 343 6705

mailto:andre.tauber@infineon.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/17888/6097078

OTS: Infineon Technologies AG

ISIN: DE0006231004