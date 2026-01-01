OTS: MCS Market Communication Service GmbH / FutureGen Industries richtet ...
FutureGen Industries richtet sein Beteiligungsportfolio auf fünf
innovationsgetriebene Technologiesektoren mit hohem Wachstumspotenzial
aus
Lüdenscheid (ots) - FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN:
A41WY4), ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das
Unternehmen, informiert seine Aktionäre über die Erweiterung des
Investitionsmandats des Unternehmens, das auf innovationsgetriebene,
wachstumsstarke Technologiesektoren ausgerichtet ist. Das Unternehmen teilt
unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 19. Juni 2025 mit, dass es
beabsichtigt, seine Strategie weiter voranzutreiben, indem es ein
Investmentengagement durch Beteiligungen an Unternehmen in definierten
Zielbranchen verfolgt, darunter Verteidigungssysteme, Quantencomputing,
künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Biotechnologie.
Das erweiterte Investitionsmandat reflektiert die strategische Neuausrichtung
des Unternehmens, die unter der Führung von CEO Dr. Kristian Thorlund initiiert
und erstmals in der Unternehmensmitteilung vom 19. Juni 2025 im Zuge der
Fokussierung auf innovationsgetriebene Wachstumssektoren kommuniziert wurde.
Seit seiner Ernennung hat Dr. Thorlund die gezielte Weiterentwicklung des
Portfolios sowie die Schärfung der strategischen Prioritäten vorangetrieben, um
technologische Innovationen und langfristige Branchentrends systematisch zu
adressieren.
Im Rahmen dieser Transformation richtet das Unternehmen seinen
Investitionsansatz zunehmend an einer ETF-ähnlichen Technologiestrategie aus.
Ziel ist es, über Beteiligungen sowohl an innovativen Unternehmen in frühen
Entwicklungsphasen als auch an etablierten, wettbewerbsstarken Marktteilnehmern
einen strukturierten Zugang zu zentralen Zukunftsbranchen zu schaffen. Dazu
zählen insbesondere Verteidigungssysteme, künstliche Intelligenz,
Biotechnologie, Robotik und Quantencomputing. Dieses Modell soll Investoren über
ein einziges Anlagevehikel einen diversifizierten Zugang zu einem breiten
Spektrum technologischer Wachstumschancen ermöglichen.
Der sich weiter festigende Marktausblick in diesen Sektoren untermauert die
strategische Ausrichtung des Unternehmens und unterstützt den Fokus auf
langfristig wachstumsstarke Technologiefelder. Marktdaten zeigen nämlich, dass
der globale Markt für künstliche Intelligenz voraussichtlich von 279 Milliarden
Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar bis zum Jahr 2030 wachsen wird.
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-m
arket
Die Biotechnologiebranche wird voraussichtlich von 1,55 Billionen Dollar im Jahr
2023 auf 3,88 Billionen Dollar im Jahr 2030 wachsen. https://www.grandviewresear
ch.com/horizon/outlook/biotechnology-market-size/global
Der Robotikmarkt soll bis 2030 ebenfalls ein Volumen von über 200 Milliarden
Dollar erreichen, wobei allein KI-gestützte Robotik voraussichtlich auf 124,8
Milliarden Dollar anwachsen wird.
https://statzon.com/insights/global-robotics-market-growing-rapidly
Darüber hinaus wird prognostiziert, dass der globale Markt für Quantencomputing
von etwa 4 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf bis zu 72 Milliarden Dollar bis
2035 ansteigt, wobei bedeutende Anwendungsmöglichkeiten insbesondere in den
Bereichen Life Sciences, Chemie, Finanzwesen und Mobilität erwartet werden. http
s://www.mckinsey.com/capabilities/tech-and-ai/our-insights/the-year-of-quantum-f
rom-concept-to-reality-in-2025
Die langfristigen Wachstumsprognosen unterstreichen das erhebliche Potenzial
dieser Branchen und stützen die strategische Ausrichtung des Unternehmens, sich
mit dem klaren Ziel nachhaltiger Wertschöpfung in allen fünf Sektoren gezielt zu
positionieren.
Kristian Thorlund, CEO von FutureGen Industries Corp., erklärte:
"Unsere Ausrichtung auf gezielte Investitionen in diese wachstumsstarken
Technologiesektoren spiegelt unser Ziel wider, ein diversifiziertes Portfolio
aufzubauen, das für langfristiges Wachstum in strukturellen Technologiebereichen
mit starkem Rückenwind positioniert ist. Wir beabsichtigen, unseren Aktionären
über eine einzige Investitionsplattform einen diversifizierten Zugang zu
innovationsgetriebenen und fortschrittlichen Technologiemärkten zu ermöglichen".
Über FutureGen Industries Corp.
FutureGen Industries Corp.ist ein kanadisches Risikokapital-, Investment- und
Beratungsunternehmen, das danach strebt, Innovation aktiv voranzutreiben und das
Wachstum für seine Aktionäre zu beschleunigen. FutureGen investiert Kapital in
private und börsennotierte Unternehmen, die hervorragende Wachstumschancen
bieten.
Zukunftstechnologie trifft Kapitalmarkt
FutureGen Industries Corp. positioniert sich als Brücke zwischen
wissenschaftlicher Innovation und Kapitalmarkt. Das Investmentunternehmen
investiert gezielt in DeepTech-Unternehmen der Frühphase - mit einem klaren
Fokus auf Biotechnologie, Künstliche Intelligenz, Robotik, Quantentechnologie
und Verteidigungstechnologie. Darüber hinaus möchte FutureGen sein Portfolio
durch ETF-ähnliche Expositionen gegenüber börsennotierten Technologieführern
ergänzen, um einen ausgewogenen Zugang zu disruptiven Technologien zu schaffen.
Oder anders formuliert: Der ETF-ähnliche Ansatz von FutureGen Industries Corp.
soll ein zentraler Bestandteil der Gesamtstrategie werden - und eine clevere
Brücke zwischen klassischen Frühphaseninvestitionen und liquiden,
börsennotierten Beteiligungen. Der Begriff "ETF-ähnlich" bezieht sich darauf,
dass FutureGen in ausgewählte börsennotierte Technologieunternehmen investieren
möchte, die thematisch zur eigenen Innovationsstrategie passen - ähnlich wie ein
thematischer "Exchange Traded Fund" ("ETF"). Dabei geht es aber nicht um das
Abbilden eines Index oder eine rein passive Anlageform, sondern um einen
gezielten, aktiv kuratierten Zugang - etwazu globalen Technologieführern.
Für Anleger, die frühzeitig Zugang zu aufstrebenden Zukunftstrends suchen,
dürfte FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN: A41WY4) eine
vielversprechende Wahl sein, um das eigene Portfolio zu diversifizieren. Die
strategische Vielseitigkeit dieses Ansatzes macht FutureGen besonders attraktiv
für all jene, die das Potenzial neuer Märkte frühzeitig erkannt haben. Wer hier
also als risikoaffiner Anleger früher handelt, dürfte später deutlich höhere
Gewinne vorweisen können.
-
Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung
Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer
Werbekampagne des Emittenten FutureGen Industries Corp. und richtet sich an
erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.
Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder
gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die
Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im
Folgenden Abschnitt " Interessen / Interessenkonflikte ").
Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert
ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen
erstmaligen Verbreitung.
Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB
11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder
Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige
Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als " Verbreiter " bezeichnet).
Interessen / Interessenskonflikte
Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung
eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen
wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der
vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den
Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies
begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen
Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.
Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von
Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen
Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des
Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es
besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht,
diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu
verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit
weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.
Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund
entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen
des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen
Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter
noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen
Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle
Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch
keinen Einfluss.
Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder
in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung
besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene
Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen
Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung
weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder
Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.
Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei
der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen),
noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben
konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die
die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des
Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an
über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en
die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen
Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend,
war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den
Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung
über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A
und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen
zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein
Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.
Emittent: FutureGen Industries Corp.
Datum der erstmaligen Verbreitung: 15.01.2026
Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 15:50 Uhr
Abstimmung mit dem Emittenten: Ja
Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten
Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur
Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten
Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind
nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen
weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen:
Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und
Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse,
Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u.
a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen
und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt
öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen
Faktoren erstellt.
Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten
verbundenen Risiken
Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können,
kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen
Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.
Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren
Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze
auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle
Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht.
Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig
Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können.
Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten
Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des
Handels drohen.
Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals
Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die
der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht,
stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen
Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist
die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw.
der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise
resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.
Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind.
Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen
Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von
politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu
erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten
Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer
Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen
in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust
erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre
Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.
Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter
enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt
wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler,
Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren
Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und
Beurteilungen.
Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und
Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares
Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden
für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder
Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,
Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen
anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service
und Materialien zu verwenden entstanden sind.
Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer
historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden
werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten
könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht
unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die
getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht
auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre
der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.
Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch
nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom
Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen
treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.
Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen
und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es
handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf
ausgewogene Durchdringung der Materie.
Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf
eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.
Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche
von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu
erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede
Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die
darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung
gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch
konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente
Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder
des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.
Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers
oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die
Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem
sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb
dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut
diversifizierten Depot.
Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen
Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische
Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK
Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich
abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene
Profitrader.
Begriffsbestimmungen
Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien
nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten
(Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien
vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:
Sell : Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung,
dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten
könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all
diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.
Hold : Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial
für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.
Buy : Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg
der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.
Strong Buy : Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum
Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers
verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen
derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.
Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der
Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde
gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Pressekontakt:
MCS Market Communication Service GmbH
Saarlandstraße 28
58511 Lüdenscheid
Handelsregister: HRB 11340
Registergericht: Amtsgericht Iserlohn
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE368329265
Geschäftsführer: Herr Timo Woeste
Email: info [at] mcsmarket.de
