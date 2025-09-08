DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich Palantir

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagabend in Grün

09.09.25 20:24 Uhr
Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Dienstagabend in Grün

09.09.25 20:24 Uhr

Die Aktie von Palantir zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 161,46 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
138,00 EUR 5,20 EUR 3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die Palantir-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 161,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die Palantir-Aktie bei 162,72 USD. Mit einem Wert von 157,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 6.622.017 Palantir-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,45 USD an. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 14,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 32,47 USD. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 397,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palantir-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palantir einen Umsatz von 678,13 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Palantir am 10.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Palantir-Gewinn in Höhe von 0,644 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

