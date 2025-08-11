Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir steigt am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Palantir gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Palantir-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 184,31 USD. In der Spitze gewann die Palantir-Aktie bis auf 186,13 USD. Bei 185,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.957.705 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 187,99 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palantir-Aktie somit 1,96 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2024 bei 29,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 84,12 Prozent Luft nach unten.

Palantir-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat Palantir in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palantir 678,13 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,642 USD je Palantir-Aktie.

