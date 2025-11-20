Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Kurs der Palantir

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,4 Prozent auf 156,44 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,4 Prozent auf 156,44 USD. In der Spitze fiel die Palantir-Aktie bis auf 155,70 USD. Mit einem Wert von 172,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.871.939 Palantir-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 207,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palantir-Aktie derzeit noch 32,65 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,97 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,67 Prozent.

Für Palantir-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palantir veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,06 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 62,79 Prozent auf 1,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 725,52 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Palantir wird am 18.02.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Palantir im Jahr 2027 1,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

