Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Palantir am Abend

Palantir im Fokus

Die Aktie von Palantir zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,2 Prozent auf 164,52 USD zu.

Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 164,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 164,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,50 USD. Zuletzt wechselten 6.140.941 Palantir-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 207,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 20,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,37 USD. Dieser Wert wurde am 23.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 62,70 Prozent Luft nach unten.

Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. USD – ein Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 725,52 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,37 USD je Palantir-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

