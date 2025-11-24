Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Palantir am Abend
Die Aktie von Palantir zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Palantir-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,2 Prozent auf 164,52 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Palantir-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 164,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palantir-Aktie bei 164,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,50 USD. Zuletzt wechselten 6.140.941 Palantir-Aktien den Besitzer.
Am 04.11.2025 markierte das Papier bei 207,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Palantir-Aktie liegt somit 20,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,37 USD. Dieser Wert wurde am 23.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palantir-Aktie derzeit noch 62,70 Prozent Luft nach unten.
Palantir-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palantir am 03.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. USD – ein Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 725,52 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,37 USD je Palantir-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie
Palantir-Aktie leidet weiter unter Bewertungsbedenken: Wann Zündet die Aktie die nächste Rally?
Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu Palantir
Analysen zu Palantir
Keine Analysen gefunden.