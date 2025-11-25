Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Palantir im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palantir. Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 158,36 USD.

Die Palantir-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,4 Prozent auf 158,36 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Palantir-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 156,58 USD aus. Mit einem Wert von 160,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.595.197 Palantir-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,52 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palantir-Aktie mit einem Kursplus von 31,04 Prozent wieder erreichen. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palantir-Aktie mit einem Verlust von 59,95 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palantir am 03.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 62,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 725,52 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Palantir am 18.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palantir einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie

Palantir-Aktie leidet weiter unter Bewertungsbedenken: Wann Zündet die Aktie die nächste Rally?

Palantir-Aktie rutscht ab: Neue NHS-Partnerschaft trifft auf Analysten-Skepsis

Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen