Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 201,01 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 201,01 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 200,91 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 202,50 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 196.857 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,18 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Palo Alto Networks-Aktie 28,28 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 2,54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

