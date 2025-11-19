Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 200,69 USD abwärts.

Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 200,69 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 199,26 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ 185.912 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 39,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2,19 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Palo Alto Networks am 24.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht