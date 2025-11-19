DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.538 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,32 -2,3%Gold4.072 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit Kursabschlägen

19.11.25 16:08 Uhr

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 200,69 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
173,72 EUR 0,06 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 200,69 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 199,26 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,36 USD. Bisher wurden via NASDAQ 185.912 Palo Alto Networks-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,49 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 39,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 18.08.2025 legte Palo Alto Networks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2,19 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Palo Alto Networks am 24.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

