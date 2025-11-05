PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Mittwochabend zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 58,95 EUR.

Um 20:23 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 58,95 EUR zu. Bei 59,19 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.540 PayPal-Aktien.

Bei 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 53,79 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 USD aus.

PayPal veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus

PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen