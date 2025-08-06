PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Donnerstagvormittag ins Plus

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 59,55 EUR nach oben.

Um 09:04 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 59,55 EUR nach oben. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,55 EUR an. Mit einem Wert von 59,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 142 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 53,05 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 22,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,08 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

