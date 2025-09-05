PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagabend tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 57,93 EUR.

Die PayPal-Aktie wies um 20:23 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 57,93 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 57,78 EUR. Bei 58,36 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 26.477 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 56,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 49,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,39 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,26 USD je Aktie aus.

