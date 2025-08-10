DAX24.065 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.365 -1,0%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Vormittag fester

11.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 58,29 EUR.

Das Papier von PayPal konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 58,29 EUR. Bei 58,29 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 36,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 16,80 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Sean Gallup/Getty Images

mehr Analysen