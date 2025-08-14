PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Nachmittag

Kurs der PayPal

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:50 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 59,65 EUR nach oben. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,86 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,44 EUR. Bisher wurden heute 4.040 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 52,79 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 18,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,36 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

