PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 54,12 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 54,12 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 53,66 EUR. Mit einem Wert von 54,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.375 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,40 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 11,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 11.02.2026 gerechnet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 7,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

