Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag fester

25.11.25 16:09 Uhr

25.11.25 16:09 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag fester

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 53,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 53,00 EUR zu. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,28 EUR aus. Bei 52,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 21.682 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 28.10.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

