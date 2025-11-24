DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagabend mit negativen Vorzeichen

24.11.25 20:23 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 52,53 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
52,51 EUR -0,25 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 20:22 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 52,53 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 51,96 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,95 EUR. Bisher wurden heute 66.741 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,66 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 72,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Abschläge von 5,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
