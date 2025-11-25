DAX23.244 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,26 -0,2%Gold4.131 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tritt am Mittag auf der Stelle

25.11.25 12:05 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tritt am Mittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Mit einem Wert von 52,36 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
52,28 EUR -0,23 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 52,36 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel um 11:41 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 52,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 52,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,58 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.113 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 42,55 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 7,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.10.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: PayPal und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PayPal Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen