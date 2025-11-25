PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tritt am Mittag auf der Stelle

So entwickelt sich PayPal

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Mit einem Wert von 52,36 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 52,36 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel um 11:41 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 52,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 52,17 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,58 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.113 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 42,55 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 7,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.10.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

