Blick auf PayPal-Kurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal wird am Dienstagvormittag ausgebremst

25.11.25 09:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 52,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
52,37 EUR -0,14 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 52,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,34 EUR aus. Bei 52,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 398 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 74,13 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

