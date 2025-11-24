PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Vormittag positiv

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 53,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,9 Prozent auf 53,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 53,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.137 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 71,83 Prozent zulegen. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,47 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,36 USD je PayPal-Aktie.

