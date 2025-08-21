DAX24.191 -0,3%ESt505.408 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,79 -1,4%Gold3.369 +0,1%
Aktienkurs aktuell

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag behauptet

26.08.25 12:05 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 59,67 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
59,51 EUR -0,24 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 59,67 EUR zeigte sich die PayPal-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,54 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.350 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 18,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PayPal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

mehr Analysen