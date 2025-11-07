DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.960 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.001 +0,6%
PepsiCo im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo macht am Abend Boden gut

07.11.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo macht am Abend Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 142,04 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
123,44 EUR -0,06 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 142,04 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 144,02 USD zu. Bei 143,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 919.576 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 166,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 17,49 Prozent wieder erreichen. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 10,15 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 USD je Aktie ausschütten.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent gesteigert.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

