PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 146,64 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 146,64 USD zu. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 146,64 USD zu. Bei 145,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 159.155 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 165,13 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 USD je PepsiCo-Aktie.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

