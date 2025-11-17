DAX23.556 -1,3%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.828 -0,3%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Notierung im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 146,64 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
125,72 EUR 1,46 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 146,64 USD zu. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 146,64 USD zu. Bei 145,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 159.155 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 165,13 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 USD je PepsiCo-Aktie.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

