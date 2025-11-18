DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verteuert sich am Nachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 148,84 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
128,52 EUR 0,92 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 148,84 USD zu. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 149,57 USD zu. Bei 148,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364.443 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 165,13 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,94 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 16,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Das EPS lag bei 1,90 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 23,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor einem Jahr angefallen

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: meunierd / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen