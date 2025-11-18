PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 148,84 USD nach oben.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 148,84 USD zu. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 149,57 USD zu. Bei 148,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 364.443 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 165,13 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,94 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 16,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 USD belaufen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Das EPS lag bei 1,90 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 23,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je PepsiCo-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
