PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend gesucht

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 149,20 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 149,20 USD zu. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 149,82 USD. Bei 148,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.253.612 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 165,13 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Abschläge von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 USD je Aktie ausschütten.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

