PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend auf grünem Terrain
Die Aktie von PepsiCo zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das PepsiCo-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 147,89 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 147,89 USD zu. Im Tageshoch stieg die PepsiCo-Aktie bis auf 148,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 750.243 Stück.
Bei einem Wert von 165,13 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,70 Prozent.
Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.
In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.12.2017
|PepsiCo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.2017
|PepsiCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.2018
|PepsiCo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.2017
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.2017
|PepsiCo Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2018
|PepsiCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.2009
|PepsiAmericas underweight
|Barclays Capital
|20.09.2005
|Update PepsiAmericas Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
