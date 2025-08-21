DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.752 +2,2%Nas21.475 +1,8%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,67 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Profil
So bewegt sich PepsiCo

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Nachmittag

22.08.25 16:09 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 150,36 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
128,60 EUR 0,40 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 150,36 USD. Die PepsiCo-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,46 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,73 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 124.538 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 06.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,73 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 16,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,12 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2025 wird am 09.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 13.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
