PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 147,83 USD.

Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 147,83 USD. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 147,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,85 USD. Bisher wurden via NASDAQ 191.359 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2024 auf bis zu 179,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 17,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 13,66 Prozent wieder erreichen.

Nach 5,33 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,61 USD je PepsiCo-Aktie.

Am 17.07.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,72 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 09.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2025 aus.

