Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 155,20 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 155,20 EUR ab. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6 Pfeiffer Vacuum-Aktien.
Bei 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,77 Prozent sinken.
Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2024
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2023
|Pfeiffer Vacuum Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|04.08.2021
|Pfeiffer Vacuum Buy
|Kepler Cheuvreux
|25.03.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|12.01.2021
|Pfeiffer Vacuum kaufen
|DZ BANK
|05.11.2019
|Pfeiffer Vacuum buy
|Kepler Cheuvreux
