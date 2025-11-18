DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Kursentwicklung

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

18.11.25 09:22 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 155,20 EUR nach.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,4 Prozent auf 155,20 EUR ab. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,77 Prozent sinken.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen