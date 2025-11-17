Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteidigt am Vormittag Tendenz

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 155,20 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 155,20 EUR an der Tafel. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 155,20 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 155,20 EUR. Bei 155,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 14 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,77 Prozent zulegen. Bei 147,80 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 5,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 218,43 Mio. EUR gelegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester