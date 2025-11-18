Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 155,20 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 155,20 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,20 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 3.656 Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,77 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,77 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

