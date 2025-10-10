Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 25,19 USD abwärts.
Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 25,19 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 25,10 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 25,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.588.315 Pfizer-Aktien.
Bei 30,08 USD markierte der Titel am 11.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,41 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 16,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Pfizer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,33 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 05.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,65 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfizer-Aktie in Höhe von 3,08 USD im Jahr 2025 aus.
