Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend mit Verlusten

10.10.25 20:25 Uhr
Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 24,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,41 EUR -0,50 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 1,4 Prozent auf 24,89 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 24,85 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 25,29 USD. Zuletzt wechselten 5.157.480 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2024 auf bis zu 30,08 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,70 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,65 Mrd. USD – ein Plus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
